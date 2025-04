Cora Zicai gehört zu den vielversprechendsten Spielerinnen in der DFB-Auswahl. Die 20-Jährige macht nun den nächsten Karriereschritt.

Freiburg/Wolfsburg (dpa) – Der VfL Wolfsburg hat sich die Dienste von Nationalstürmerin Cora Zicai gesichert. Die 20-Jährige wechselt ablösefrei zur neuen Saison vom SC Freiburg innerhalb der Fußball-Bundesliga zu den Niedersachsen und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Toptalent in Deutschland

Zicai gehört zu den größten deutschen Talenten. In ihren bisher drei Länderspielen hat sie zwei Tore erzielt. «Der VfL hat über viele Jahre hinweg gezeigt, wie gut er ist und wie weit oben er mitspielen kann. Die Gespräche waren sehr gut, und ich habe mich von Anfang an mit dem Konzept wohlgefühlt, das mir hier gezeigt wurde», sagte sie in einer Mitteilung der Wolfsburger.

Die gebürtige Freiburgerin spielt seit 2017 für den SC und hat sämtliche Nachwuchsteams des DFB durchlaufen. Zicai gilt als sichere Kandidatin für das deutsche Aufgebot bei der EM im Juli in der Schweiz.