Egal, ob Sie am Wochenende auf deutschen Fernstraßen oder denen der umliegenden Nachbarländer unterwegs sein wollen: Mit Staus und Verzögerungen müssen Sie dort kaum rechnen.

Berlin/München (dpa/tmn) – Sind Sie am kommenden Wochenende im Auto unterwegs? Dann können Sie Ihrer Fahrt vergleichsweise entspannt entgegenblicken. Der ADAC rechnet vom 24. bis 26 April nämlich nur mit wenig Verzögerungen. Auch der Auto Club Europa (ACE) erwartet zwar einen «lebhaften» aber «meist störungsfreien» Verkehrsfluss auf deutschen Fernstraßen.

Lediglich bei frühlingshaftem Wetter kann es dem ADAC zufolge zu Staugefahr in Richtung Alpen und anderen Ausflugsregionen durch Wanderer und Wochenendausflüglern kommen. Mit dichterem Verkehr sei dann vor allem Freitagnachmittag und Samstagvormittag zu rechnen – sowie am Sonntagnachmittag durch den Rückreiseverkehr. Mit erhöhtem Besucherverkehr ist zudem rund um Stuttgart anlässlich des Stuttgarter Frühlingsfestes (bis 10. Mai) und rund um den Red Bull Ring in der Steiermark anlässlich des dortigen DTM-Rennwochenendes zu rechnen.

Große Staugefahr zeichnet sich laut ADAC dadurch aber nicht ab. Lediglich an den rund 800 Baustellen auf deutschen Autobahnen und rund um die Ballungszentren (während der Rush-Hour bis in den späten Freitagnachmittag) kann es demnach zu Engpässen und Verzögerungen kommen. Besonders auf folgenden Strecken ist dem ADAC zufolge mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen (oft in beiden Richtungen):

A 1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg A 3 Arnheim – Oberhausen – Köln; Würzburg – Nürnberg A 4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Dresden – Görlitz A 5 Karlsruhe – Basel A 6 Mannheim – Heilbronn A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover; Ulm – Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A 9 Nürnberg – München A 12 Berliner Ring – Frankfurt (Oder) A 13 Berliner Ring – Dresden A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen A 81 Heilbronn – Stuttgart A 96 München – Lindau

Auch auf den Fernstraßen Österreichs, Italiens und der Schweiz bleibt es dem ADAC zufolge am Wochenende ruhig. In den Niederlanden ist hingegen aufgrund der dortigen Ferien mit mehr Verkehr zu rechnen. Ansonsten kann es insbesondere wegen vermehrter Baustellentätigkeit in den Nachbarländern zum Stocken kommen. Betroffen sind dem ADAC zufolge insbesondere folgende Strecken:

A 1 Bern – Zürich – St. Margrethen

A 2 Luzern – Basel sowie Gotthard – Chiasso

A 3 Basel – Zürich – Chur

A 10 Tauernautobahn

A 12 Inntalautobahn

A 13 Brennerautobahn Innsbruck – Brenner

A 22 Brennerroute

Wartezeiten an den Grenzen sind weiter möglich

Wegen der stichprobenhaften Einreisekontrollen an der deutschen Grenze kann es zudem speziell an den Übergängen von Österreich – Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) – zu Wartezeiten kommen.

Die aktuellen Reisezeiten in Echtzeit lassen sich für viele wichtige Transitkorridore des österreichischen Autobahnnetzes in nördlicher und südlicher Richtung auf der Website der Asfinag ansehen.

ASFINAG-Reisezeiten

ADAC-Infos zur Sanierung der Lueg-Brücke auf der Brennerautobahn