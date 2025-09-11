Die erste Phase hat begonnen. Und bereits mehr als 1,5 Millionen Anträge für WM-Tickets gingen in den ersten 24 Stunden ein. Dabei gibt es eine Besonderheit.

Zürich (dpa) – In den ersten 24 Stunden zur Anmeldung für die Ticketverlosung zur Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr haben sich laut FIFA bereits mehr als 1,5 Millionen Fans registriert. Sie stammen aus 210 Ländern, das größte Interesse gibt es in den WM-Ländern USA, Mexiko und Kanada sowie aus der Titelverteidiger-Nation Argentinien, Kolumbien und Brasilien. In Europa liegen England, Spanien, Portugal und Deutschland vorn. Das gab die FIFA in einer Mitteilung bekannt.

Eine besondere Voraussetzung muss erfüllt sein

Dabei ist die Anmeldung in dieser ersten Phase nur mit einer Visa-Karte möglich – der Zahlkartenanbieter ist Sponsor des Weltverbands und hat in der ersten Phase die Exklusivrechte. Bis zum 19. September sind weitere Anmeldungen möglich.

Wer in dem zufälligen Auswahlverfahren Glück hat, bekommt ab dem 29. September per E-Mail ein Datum und ein Zeitfenster, das am 1. Oktober beginnt, für den Ticketkauf mitgeteilt. Dann sollen Einzeltickets für alle 104 WM-Spiele zur Auswahl stehen – dass jeder dann auch Karten kaufen kann, ist laut der FIFA aber nicht garantiert. Für die Austragungsorte sowie die Vorrundenspiele der drei Ausrichter soll es jeweils auch Tickets im Paket geben.

FIFA-Funktionär schwärmt bereits

«Die große Anzahl der eingereichten Anmeldungen zeugt von der enormen Begeisterung, die die FIFA Weltmeisterschaft 26 weltweit ausgelöst hat, und davon, dass sie zu einem Wendepunkt in der Geschichte des Fußballs werden wird», befand FIFA-Funktionär Heimo Schirgi in der Mitteilung.

Die zweite Anmeldungsphase gibt es voraussichtlich vom 27. bis 31. Oktober, der Verkauf steigt dann zwischen Mitte November und Anfang Dezember. Phase drei beginnt nach der Gruppenauslosung, die am 5. Dezember in Washington stattfindet. Dann können sich Fans auch für feststehende Duelle bewerben.