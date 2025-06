WM-Silber: Judoka Olek trumpft in Budapest auf

Budapest (dpa) – Judoka Anna Monta Olek hat bei der Weltmeisterschaft in Budapest den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Die Hannoveranerin holte in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm Silber und bescherte dem deutschen Team damit die dritte Medaille bei den Titelkämpfen in Ungarn. Im Finale unterlag sie Olympiasiegerin Alice Bellandi aus Italien.

Für Olek ist es bereits die zweite Silbermedaille bei einem internationalen Topevent in diesem Jahr. Auch bei der EM im montenegrinischen Podgorica im April hatte die 22-Jährige Rang zwei belegt. Die Portugiesin Patricia Sampaio, gegen die sie damals verloren hatte, besiegte die Deutsche diesmal im Halbfinale.

Vor Olek hatten aus der deutschen Mannschaft bei dieser WM Mascha Ballhaus und Miriam Butkereit jeweils Bronze geholt. Das Turnier endet mit einem Mixed-Team-Event am Freitag.