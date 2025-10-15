Fußball WM-Qualifikation im Endspurt: Das wird wichtig dpa 15.10.2025, 07:32 Uhr

i Kap Verde - Eswatini Cristiano Barbosa. DPA

Kap Verde und Jordanien sind schon sicher dabei, Italien und Deutschland noch nicht. Was im Endspurt der WM-Qualifikation wichtig sind - und welche Termine die Fans sich merken sollten.

Zürich (dpa) – Deutschland braucht noch Punkte, Italien wahrscheinlich sogar den Umweg über die Playoffs: Obwohl die Fußball-Weltmeisterschaft erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird, haben einige Favoriten in der Qualifikation so ihre Sorgen.Ganz anders ergeht es den Außenseitern aus Jordanien, Usbekistan und Kap Verde, die ihre Tickets für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bereits gebucht haben und im kommenden Sommer ihr Debüt ...







Artikel teilen

Artikel teilen