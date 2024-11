WM-Quali: Sieg für Argentinien – Remis für Brasilien

Salvador/Buenos Aires (dpa) – Brasilien hat in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 einen weiteren Sieg verpasst. Für den fünfmaligen Weltmeister Brasilien reichte es gegen Uruguay nur zu einem 1:1 (0:0). Es war das zweite Remis nacheinander, nachdem zuvor das Team von Nationaltrainer Dorival Júnior gegen Venezuela auch nur 1:1 geholt hatte. Uruguay war durch Federico Valverde (55. Minute) in Führung gegangen, die Gerson (62.) relativ schnell ausglich. Zu mehr reichte es für die Seleção aber nicht.

«Wir haben alles getan, was wir konnten, um hier mit einem Sieg abzureisen. Wir haben einen Punkt erreicht, der für uns wichtig ist. Wir müssen den Kopf hochhalten, es wird sehr schwer sein, uns zu schlagen», sagte Stürmer Raphinha (FC Barcelona) nach dem insgesamt eher enttäuschenden Auftritt, den die Fans teilweise mit Buhrufen quittierten.

Martínez zieht mit Maradona gleich

Weltmeister Argentinien meldete sich nach der Niederlage in Paraguay zurück und feierte einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Peru. Superstar Lionel Messi bereitete den spektakulären Siegtreffer durch Lautaro Martínez per Seitfallzieher (55.) vor. Martínez zog mit seinem 32. Treffer für die Albiceleste mit Diego Maradona gleich und steht nun auf Platz fünf der besten Torschützen in der Geschichte Argentiniens. «Wir haben die Copa América gewonnen, wir führen die südamerikanische WM-Qualifikation an», sagte Torhüter Emiliano Martínez. «Wir können stolz auf uns sein.»

Brasilien ist in der Südamerika-Qualifikation nur Fünfter mit 18 Punkten, während Weltmeister Argentinien mit 25 Zählern aus zwölf Spielen an der Spitze steht und fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Uruguay hat. Es folgen Ecuador und Kolumbien (jeweils 19). Für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren sich nur die ersten sechs von zehn Mannschaften direkt, der Siebtplatzierte muss in die Relegation.