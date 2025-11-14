WM-Qualifikation WM ohne Italien? Gattuso ärgert sich und hofft auf Playoffs dpa 14.11.2025, 12:13 Uhr

i Moldau - Italien Jonathan Moscrop. DPA

Im Kampf um ein WM-Ticket muss Italien wohl wieder in die Playoffs. Zuletzt machte der viermalige Weltmeister damit schlechte Erfahrungen. Der Trainer stellt sich vor das Team und kritisiert die Fans.

Chisinau (dpa) – Gennaro Gattuso war richtig sauer. «Das, was ich heute gehört habe, war eine Schande. Das kann ich nicht akzeptieren», sagte der italienische Nationaltrainer zur Wut der eigenen Fans. Beim Stand von 0:0 in der Republik Moldau machten die Anhänger ihrem Ärger über die Squadra Azzurra hörbar Luft.







Artikel teilen

Artikel teilen