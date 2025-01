WM-Generalprobe: Rodlerin Taubitz Zweite in Oberhof

Kurz vor der Weltmeisterschaft in Kanada sind die deutschen Rennrodlerinnen noch nicht in Titelform. In zwei Rennen gibt es drei Podestplätze, zu Heim-Siegen in Oberhof reicht es aber nicht.

Oberhof (dpa) - Gut zwei Wochen vor der WM haben die deutschen Rennrodlerinnen beim Heim-Weltcup in Oberhof Siege verpasst. Im Einsitzer musste sich Julia Taubitz bei der WM-Generalprobe der Österreicherin Madeleine Egle geschlagen geben. Im Doppelsitzer schafften es Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal und Dajana Eitberger/Magdalena Matschina als Zweite und Dritte auf das Podest. Ihren sechsten Saisonsieg holten sich Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich.

Eine Woche nach ihrem Sieg bei der Europameisterschaft in Winterberg fehlten der 28 Jahre alte Julia Taubitz 0,113 Sekunden zum dritten Saisonsieg. Auf Rang vier im Einsitzer-Wettbewerb kam Merle Fräbel, Sechste wurde Oberhof-Weltmeisterin Anna Berreiter.

In der Gesamtwertung hat die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin Julia Taubitz vor den letzten beiden Weltcup-Stationen einen Rückstand von 29 Punkten auf Madeleine Egle, die ihren vierten Saisonsieg einfahren konnte.

Österreicherinnen überragend

Auch im Damen-Doppelsitzer gab es keinen Heimsieg. Die Ex-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal rodelten auf Platz zwei. Erstmals in diesem Winter schaffte es die frühere Einzel-Weltmeisterin Dajana Eitberger mit ihrer neuen Partnerin Magdalena Matschina auf das Podium und wurde Dritte.

Nach sieben von neun Weltcup-Rennen liegen Degenhardt/Rosenthal in der Gesamtwertung 90 Punkte hinter den Spitzenreiterinnen Egle/Kipp. In Oberhof betrug der Rückstand auf die in dieser Saison überragenden Österreicherinnen 0,100 Sekunden.

Deutsches Top-Duo setzt auf WM

«Wir können uns jede Woche über einen zweiten Platz freuen, aber wir wollen auch mal gewinnen», sagte Jessica Degenhardt und kündigte an: «Ein Zehntel kann man aufholen, das sollte das Ziel für die WM sein.» Auch ihre Partnerin gab sich kämpferisch: «Wir geben uns auf keinen Fall geschlagen.»



Der Rodel-Weltcup in Oberhof endet am Sonntag, dann stehen die Einsitzer-Rennen der Männer und der Mixed-Wettbewerb auf dem Wettkampf-Programm. Die Medaillen bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Whistler werden vom 6. bis 9. Februar vergeben.