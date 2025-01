WM-Generalprobe: Oberhof-Erfolg für Rekord-Olympiasieger

Ein Sieg und vier weitere Podestplätze: Vor der Rennrodel-Weltmeisterschaft in Kanada präsentiert sich das deutsche Team beim Heim-Weltcup in Oberhof in guter Form.

Oberhof (dpa) - Die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt haben bei der WM-Generalprobe der Rodler in Oberhof einen Heim-Erfolg vor ihren Teamkollegen Hannes Orlamünder/Paul Gubitz eingefahren. Dagegen verpassten die Rennrodlerinnen beim Heim-Weltcup die Siege.

Im Einsitzer musste sich Julia Taubitz nur der Österreicherin Madeleine Egle geschlagen geben. Im Doppelsitzer schafften es Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal und Dajana Eitberger/Magdalena Matschina als Zweite und Dritte auf das Podest. Ihren sechsten Saisonsieg holten sich Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich.

Rekord-Olympiasieger bauen Vorsprung aus

Ihre Topform präsentierten einmal mehr die gerade erst Europameister gewordenen Wendl/Arlt. Die sechsmaligen Olympiasieger setzten sich mit einem Vorsprung von 0,068 Sekunden vor ihren Teamkollegen Orlamünder/Gubitz durch. Die zehnmaligen Weltmeister haben in der Gesamtwertung nun 49 Punkte Vorsprung auf die Letten Martins Bots/Roberts Plume. Rekordweltmeister Toni Eggert mit seinem neuen Partner Florian Müller wurde nach einer starken Vorstellung im zweiten Lauf noch Fünfter.



Julia Taubitz fehlten eine Woche nach ihrem EM-Sieg in Winterberg 0,113 Sekunden zum dritten Saisonsieg. Auf Rang vier im Einsitzer-Wettbewerb kam Merle Fräbel, Sechste wurde Oberhof-Weltmeisterin Anna Berreiter.

In der Gesamtwertung hat die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin Taubitz vor den letzten beiden Weltcup-Stationen in Südkorea und China einen Rückstand von 29 Punkten auf Madeleine Egle, die in Oberhof ihren vierten Saisonsieg einfahren konnte.

Österreicherinnen überragend

Auch im Damen-Doppelsitzer gab es keinen Heimsieg. Die Ex-Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal rodelten auf Platz zwei. Erstmals in diesem Winter schaffte es die frühere Einzel-Weltmeisterin Dajana Eitberger mit ihrer neuen Partnerin Magdalena Matschina auf das Podium und wurde Dritte.

Nach sieben von neun Weltcup-Rennen liegen Degenhardt/Rosenthal in der Gesamtwertung 90 Punkte hinter den Spitzenreiterinnen Egle/Kipp. In Oberhof betrug der Rückstand auf die in dieser Saison überragenden Österreicherinnen 0,100 Sekunden.

Der Rodel-Weltcup in Oberhof endet am Sonntag, dann stehen die Einsitzer-Rennen der Männer und der Mixed-Wettbewerb auf dem Wettkampf-Programm. Die Medaillen bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Whistler werden vom 6. bis 9. Februar vergeben.