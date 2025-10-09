Fußball-WM in Saudi-Arabien WM 2034 erst 2035? Infantino will Kalender optimieren dpa 09.10.2025, 16:52 Uhr

i Gianni Infantino Stefan Jeremiah. DPA

2034 findet die WM in Saudi-Arabien statt - möglicherweise aber auch erst 2035. Und neben dem Wetter spielt bei der Terminplanung auch die Religion eine Rolle.

Rom (dpa) – Wie schon 2022 in Katar könnte auch die Fußball-WM 2034 mit Saudi-Arabien als Gastgeber in den europäischen Wintermonaten stattfinden – möglicherweise sogar erst Anfang 2035. «Natürlich müssen wir uns den Kalender ansehen, ihn optimieren und prüfen, wie wir Wettbewerbsformate finden können, die den neuen Anforderungen des Kalenders vielleicht etwas besser gerecht werden», sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino vor Medienvertretern am ...







Artikel teilen

Artikel teilen