Der Winter steht vor der Tür und schon im Herbst kann es bisweilen eisig kalt werden. Höchste Zeit, den Winterreiniger in die Scheibenwaschanlage zu füllen - so geht's richtig und sauber.

München/Stuttgart (dpa/tmn) – Es wird kalt draußen, teils friert es schon. Doch idealerweise schon vor dem ersten Frost machen Autofahrer das Wischwasser für die Scheibenwaschanlage winterfest. Ansonsten kann sie je nach Temperatur einfrieren. Denn Sommerreiniger haben keinen Frostschutz wie Winterreiniger. Außerdem haben sie Wirkstoffe gegen typischen Winterschmutz.

Selbst mischen oder nur noch einfüllen?

Es gibt Konzentrate, die man mit Wasser nach einem bestimmten Verhältnis mischen kann oder Fertigmischungen. Der ADAC sagt: das Selbstmischen ist ergiebiger. Dazu sollte man das Konzentrat mit destilliertem Wasser mischen, denn das ist kalkfrei. Idealerweise macht man das in einer Plastikflasche zum Einfüllen, rät der Club.

Achtung: Zu starke Mischungen reinigen Front- und Heckscheibe nur «mäßig» und verursachen oft einen hartnäckigen Schmierfilm auf der Autoscheibe. Wer sich die Arbeit sparen will, findet fertige Gebrauchslösungen – und muss nur einfüllen.

Grundsätzlich rät der ADAC zu Produkten mit hohem Frostschutz, auch wenn extreme Kälte in Deutschland eher die Ausnahme sei. Denn ansonsten könne es passieren, dass speziell die Frontscheibe schnell wieder zufriert. Vor allem dann, wenn unterwegs Spritzwasser bei sehr niedrigen Temperaturen auf eisigen Fahrtwind treffe.

Aber egal, ob fertig gekauft oder selbst gemischt, ein sauberer Trichter zum kleckerfreien Einfüllen ist immer sinnvoll.

Den Sommerreiniger besser vorher entfernen

Ist vor dem geplanten Einfüllen der Wintermischung noch Sommerreiniger im Tank, kann die Frostschutzwirkung abgeschwächt werden. Daher wichtig: noch verblieben Sommerreiniger verbrauchen, bevor man das Wintermittel einfüllt. Das rät die Zeitschrift «Auto, Motor und Sport» (25/2026).

Zudem sollte nach dem Einfüllen die ganze Anlage mit der frischen Winterflüssigkeit durchgespült, damit der Frostschutz bis in die Schläuche und Düsen vordringen kann. Beim Nachkaufen möglichst bei einer Sorte bleiben, damit die Frostschutz- und Reinigungsleistung gleichbleibend hoch sind.

Da der Verbrauch im Winter recht hoch werden kann, sollte man stets eine Reserveflasche mit dem Winter-Scheibenreiniger seiner Wahl gebrauchsfertig im Kofferraum dabeihaben, rät der ADAC.