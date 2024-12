Wirtz wieder überragend – «Er gibt uns Extraqualität»

Leverkusen (dpa) – Am Ende war es wieder ein kleiner Geniestreich von Florian Wirtz, der Bayer Leverkusen in die Erfolgsspur führte. «Das war wieder top, die Kontrolle, die Drehung. Er gibt uns diese Extraqualität», befand Bayer Leverkusen Trainer Xabi Alonso nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC St. Pauli, den Wirtz mit seinem Dribbling durch die Hamburger Abwehrkette schon in der 6. Minute eingeleitet hatte.

Auch die Kiez-Kicker waren beeindruckt von der Leistung des jungen Nationalspielers. «Das hat er schon überragend gemacht», sagte St. Paulis Offensivspieler Johannes Eggestein. Sein Team sei aber auch nach Wirtz' Treffer nicht chancenlos gewesen.

«Bayer ist ein bisschen müde geworden wegen der vielen Spiele. Aber unser 1:2 ist zu spät gefallen», sagte Eggestein. Pauli-Trainer Alexander Blessin war vom Kampfgeist seines Teams angetan. «Meine Mannschaft gibt nie auf», sagte der Coach.