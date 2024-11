Wirtz nach Infekt einsatzbereit - Baumann für ein Spiel

Freiburg (dpa) - Julian Nagelsmann kann im letzten Heim-Länderspiel des Jahres doch auf Florian Wirtz bauen. Der Offensivspieler hat seinen Infekt so weit überstanden, dass er gegen Bosnien-Herzegowina am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg zum Einsatz kommen kann. «Stand heute wird er spielen können. Ob es für 90 Minuten reicht, wissen wir nicht», sagte Nagelsmann vor dem Abschlusstraining im Europa-Park-Stadion.

Wirtz habe eine Magenverstimmung gehabt. Der Leverkusener war deshalb erst am Donnerstag ins Teamtraining eingestiegen. Mit einem Sieg gegen die Bosnier würde die Nationalmannschaft den Gruppensieg in der Nations League perfekt machen.

Baumann nur gegen Bosnien-Herzegowina im Tor

Laut Nagelsmann sind alle verfügbaren 21 Akteure seines Kaders einsatzbereit. Nur Nico Schlotterbeck fehlt gelb-gesperrt. Wie angekündigt will der Bundestrainer aber einige Akteure schonen, möglicherweise also nur zeitweise aufbieten. Namen nannte Nagelsmann nicht. Festgelegt hat sich der Bundestrainer aber darauf, dass Oliver Baumann am Samstag gegen Bosnien-Herzegowina im Tor steht, am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) soll dann Alexander Nübel in Ungarn zu seinem zweiten Länderspiel kommen.

Nagelsmann kündigte gleichzeitig an, dass die Rotation der Schlussmänner im März in den Viertelfinal-Spielen der Nations League beendet wird. Dann wolle er sich auf einen Vertreter der verletzten Stammkraft Marc-André ter Stegen festlegen. Der Schlussmann des FC Barcelona kehrt nach seiner Knieverletzung frühestens im kommenden Sommer in die Nationalmannschaft zurück.