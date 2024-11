Wirtz nach Gala gegen Salzburg: «Ein bisschen Gänsehaut»

Leverkusen (dpa) – Als Florian Wirtz nach seiner überragenden Partie gegen RB Salzburg kurz vor Schluss ausgewechselt wurde, erhoben sich die Zuschauer in der BayArena von ihren Plätzen und feierten ihren außergewöhnlichen Fußballer – ein besonderer Moment für den 21-Jährigen. «Da habe ich ein wenig Gänsehaut bekommen», sagte der Nationalspieler von Bayer Leverkusen.

Auch seine Mitspieler waren begeistert von dem Auftritt des Offensivspielers. «Es ist ein Genuss, ihn auf dem Platz zu sehen. Er hat eine große Karriere vor sich», sagte Mittelfeldspieler Granit Xhaka.

Wirtz selbst war nach der Partie sehr entspannt und in ungewohnter Plauderlaune. Sein verwandelter, wenn auch fragwürdiger Handelfmeter war der Türöffner zum 1:0 für die Leverkusener. «Ich habe mir den ersten Platz für die Elfer ergattert. Ich hatte aber auch mein Interesse zuvor hinterlegt», sagte Wirtz, der in fünf Champions-League-Spielen fünf Treffer und einen Assist vorweisen kann.

Xabi Alonso weiß, was er an seinem Spielgestalter, Torschützen und Vorlagengeber hat. «Wir wissen, dass er ein Unterschiedsspieler für uns ist. Aber wir müssen ihm auch helfen, Strukturen zu finden. Er kann nicht überall sein», befand sein Coach. Zudem sei es sehr wichtig für Wirtz, sich in diesen Spielen zu zeigen. «Er hat diesen Wunsch und diesen Willen, die großen Spiele zu machen», sagte Alonso.

Neben den beiden Treffern von Wirtz (8./30.) kamen auch Alejandro Grimaldo (11.), Patrik Schick (61.) und Aleix Garcia (72.) zu Torerfolgen beim deutlichen 5:0-Erfolg gegen die RB Salzburg. «Wir haben heute mit großer Qualität gespielt. Jetzt haben wir zehn Punkte und sind vor den letzten drei Spielen in einer guten Ausgangsposition», befand Bayers Trainer.