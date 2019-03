Ein sehr positives Fazit haben die Veranstalter nach dem ersten "Rap-Battle-Turnier" im Big House gezogen.

Initiator der gut besuchten Veranstaltung war Jerome Buchcik, der so ein Projekt der berufsbildenden August-Horch-Schule in Andernach realisierte. Im städtischen Jugendzentrum traten acht Rapper gegeneinander an, die ihre selbst geschriebenen ...