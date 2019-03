Jedes Jahr am ersten Freitag im März findet der Weltgebetstag statt, der in über 120 Ländern mit Gottesdiensten begangen wird und Menschen aller Konfessionen zusammenbringt.

Der diesjährige Gottesdienst zum Weltgebetstag wurde von Frauen aus Slowenien vorbereitet und am vergangen Freitag in der Pfarrkirche St. Laurentius in Leutesdorf gefeiert. Die Kfd Leutesdorf hatte zuvor nachmittags zu ...