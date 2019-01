Glück hatten die 18 Wanderfreunde am Sonntag, den 27. Januar mit dem Wetter. Sylvia und Klaus Steinebach vom Evangelischen Verein Heddesdorf hatten zu einer zehn Kilometer langen Wandertour eingeladen.

Los ging es am Sonntagmorgen von der Kirmeswiese in Neuwied in Fahrgemeinschaften in Richtung Neuwied-Feldkirchen. Vom Parkplatz an der Feuerwehr begann man dann die erste Wandertour in diesem Jahr hinauf ...