Der Staatssekretär aus dem Landwirtschaftsministerium Andy Becht war Gastredner auf der Mitgliederversammlung des Kreisbauern- und Winzerverbandes Neuwied und referierte zur aktuellen Landwirtschaftspolitik in Rheinland-Pfalz.

„Die Landwirte im Kreis sehen sich aktuell vielen Herausforderungen gegenüber“, betonte Kreisvorsitzender Ulrich Schreiber in seiner Einführung. So führe die außergewöhnliche Trockenheit im vergangenen Jahr zu einer Futterknappheit in den ...