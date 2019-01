Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen unserer Kulturlandschaft.

Obstbäume bilden schon in recht frühem Alter Höhlen im Stamm und in den Ästen aus, in denen Vögel wie beispielsweise der Steinkauz nisten können oder Fledermäuse Quartiere finden. Die blütenreichen ...