Sechs Förderschulen nahmen an der Regional-Schwimm-Meisterschaft teil.

Am 29. Januar wurde im Nettebad in Mayen die diesjährige Endrunde der Regional-Schwimm-Meisterschaft ausgetragen. Die Schüler der teilnehmenden sechs Förderschulen zeigten tollen Einsatz in den Einzelwettbewerben und guten Zusammenhalt in ...