Trotz kühler Witterung hatten es sich wieder viele Bürger nicht nehmen lassen kürzlich mit Pulse of Europe Neuwied für ein geeintes Europa zu demonstrieren.

Der Veranstalter hatte als Impuls zur Europa – und Kommunalwahl am 26. Mai, Vertreter aller in Kreis und Stadt vertretenen Parteien um Teilnahme an der Veranstaltung gebeten. Die meisten Eingeladenen ...