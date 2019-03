Da staunten sie nicht schlecht, die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Niederbieber-Segendorf mit Torney, Rodenbach und Altwied sowie der Fraktionsgeschäftsführer Pascal Badziong und Fraktionsvorsitzender Martin Hahn.

Bei Eintritt an einem Samstag in die Carmen-Sylva-Schule begegnen ihnen eine Vielzahl Eltern mit ihren Grundschulkindern. Es sind die überdurchschnittlich begabten Teilnehmer des Neuwieder Kinder-College, die am Wochenende besonders gefördert ...