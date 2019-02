Trainerin des Lauftreffs des TuS Dierdorf 1893 trotzte Eis und Schnee beim „Schinder-Trail“ und startete gelungen in die Ultratraillauf-Saison. Schnee und Eis überwogen bei dem anspruchsvollen Lauf im Taunus.

Am letzten Januarwochenende fand in Holzhausen an der Haide (Taunus) die Premiere eines anspruchsvollen Ultratraillaufes mit dem Namen „Schinder-Trail Grauer Kopf - Winterparadies“ statt. Mit Katja Dasbach startete die Trainerin ...