31 Kinder und Jugendliche nahmen an der Nachtwanderung, die der katholische Junggesellenverein (JGV) Leubsdorf organisierte, teil.

In der Dämmerung traf man sich am Feuerwehrhaus, um in zwei Gruppen mit jeweils drei Betreuern die Leubsdorfer und Dattenberger Wälder zu erkunden. Unterwegs traf man auf unheimliche Gestalten, denen ...