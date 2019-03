Traditionell fand am Aschermittwoch das alljährliche Fischessen im Bad Hönninger AWO-Freizeittreff statt. Tage zuvor hatten einige Betreuerinnen der Tagesstätte die Heringe nach altem Rezept eingelegt.

Viele Besucher waren der Einladung gefolgt und ließen sich Heringe und Pellkartoffeln in gemütlicher Runde schmecken. Die Tagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im DRK-Heim am Bad Hönninger Bärenplatz ist in der ...