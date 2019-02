Über viele Jahre gehörte der GTRVN (Gymnasial-Turn-Ruder Verein Neuwied) zu den aktiven Gestaltern des Neuwieder Karnevalsgeschehens.

Durch die Karnevalsfeiern, die in den 80er- und 90er-Jahren zum festen Bestandteil der Karnevalsszene in der Deichstadt gehörten und die kreative Teilnahme an den Karnevalsumzügen in Irlich, Neuwied und Heimbach-Weis, ...