Der jährliche Lions-Adventskalender dient nicht nur der guten Sache, er sorgt auch bei den Gewinnern für schöne Momente.

Wilfried Pauly heißt einer davon. Er konnte sich nun mit einer von ihm ausgewählten zehnköpfigen Gruppe an einem Besuch der aktuellen Ausstellung in der StadtGalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche erfreuen. ...