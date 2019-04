Die Mitglieder des Junggesellenverein Dattenberg 1759 und der Verkehrs- und Verschönerungsverein trafen sich zur alljährlichen Müllsammelaktion.

Um 9.30 wurden am Marktplatz alle Helfer in kleine Gruppen eingeteilt, um Wanderwege und Wälder in und um Dattenberg von Müll zu befreien. Ausgestattet mit Handschuhen und Mülltüten, zogen wir ...