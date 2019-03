Kürzlich endete die Saison 2018/2019 für den Badminton-Club-Kolping Heimbach-Weis 1960, der mit insgesamt fünf Mannschaften am Spielbetrieb des Badminton-Verbandes Rheinland teilgenommen hatte.

Die vier Erwachsenenmannschaften traten in der höchsten Verbandsklasse, der Rheinlandliga, der Bezirksliga Nord sowie der Bezirksklasse Nord 2 an. Die Jugendmannschaft agierte in der Gruppe 1 der Altersklasse U 19. ...