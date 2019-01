malerhombach aus Rosenheim übergab Spende an Kinder- und Jugendhospiz Balthasar.

Statt Weihnachtsgeschenke jedes Jahr eine gemeinnützige Organisation oder Einrichtung fördern – diese Philosophie verfolgt malerhombach aus Rosenheim konsequent. In diesem Jahr gingen 3000 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz in Olpe. Dort ...