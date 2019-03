In Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde Altenkirchen hat die Ortsgemeinde Pracht einen Obstbaumschnittkurs durchgeführt.

Dreizehn interessierte Teilnehmer aus Pracht und aus Nachbarortschaften wurden vom Ortsbürgermeister Udo Seidler und Olaf Riesner-Seifert in der Gaststätte Am Dorfplatz in Pracht begrüßt. Unter dem Motto "der richtige Schnitt ...