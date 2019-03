Nach der Aktion "Obstbaum-Jahrhundert-Zählung 2013" wurden kürzlich weitere Obstbäume bei der Kreisverwaltung abgeholt.

Michael Ebach hat vier Apfelbäume, Grünapfel, Weißer Klarapfel, Erbachhofer Mostapfel, Woltmanns Renette und eine Hauszwetsche sowie Zubehör, wie Pfähle, Wurzeldraht, Stammschutz und Kokosstrick in Altenkirchen in Empfang genommen. An den ...