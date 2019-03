Die Landfrauen aus Rabenscheid spendeten 40 Kissen ans Onkologische Therapiezentrum des Diakonie Klinikums Jung-Stilling und eine Tochter unterstützte die Einrichtung ebenfalls mit 260 Euro.

Brustkrebspatientinnen etwas Gutes tun, an sie denken, sie trösten und unterstützen: Die Landfrauen aus Rabenscheid haben zum zweiten Mal das Onkologische Therapiezentrum am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen bedacht und ...