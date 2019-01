Wissener Realschüler lernten in Österreich im schuleigenen „Snow-Camp“ Ski fahren.

"Lernen am Computer", "Bläserklasse" und besondere Angebote für die Sportklassen: Das sind besondere Lernschwerpunkte der Marion-Dönhoff-Realschule plus in Wissen neben dem regulären schulischen Angebot. Was die sportliche Ausrichtung der Realschule ...