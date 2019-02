Die Pflegewissenschaftliche Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar bedient Region und Land.

In den kommenden Wochen schließen die Referendare des Studienseminars im Fachgebiet Pflege in Neuwied ihr 18-monatiges Referendariat ab, um ab Mai als Pflegelehrer an die Berufsschulen zu gehen. Zuvor haben ...