Anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens und des 50-jährigen Bestehens ihrer Jugendfeuerwehr hatte die Freiwillige Feuerwehr Weidenhahn am vergangenen Wochenende zum Jugendfeuerwehrwettbewerb eingeladen. Da unser Wehrführer, Björn Batta, just in dieser Jugendfeuerwehr ...