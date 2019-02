Ausgelassene Stimmung beim Kinderkarneval in Löf. Der Auftritt der Löfer Showtanzgruppe „Black & White“ war der Höhepunkt.

Der Löfer Kinderkarneval ist seit vielen Jahren weit über die Grenzen bekannt. So hatten sich am vergangenen Sonntag wieder viele Kinder und Jugendliche, auch aus den Nachbargemeinden, in der Sonnenringhalle ...