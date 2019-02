Etwa 700 Gäste kamen zur "Miteinander"-Fastnachtsfeier und genossen das umfangreiche Programm.

Gelebte Inklusion konnten auch in der diesjährigen Session wieder etwa 700 Gäste der "Miteinander"-Fastnachtsfeier in der Ochtedunger Kulturhalle erleben. Bereits am Halleneingang wurden die Besucher von der Rentnerband musikalisch empfangen ...