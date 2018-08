„Der Beruf der Hebamme ist wunderschön“, so zitiert Natalie Waldforst, Direktorin des Bildungs- und Forschungsinstituts am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, in ihrer Begrüßungsrede den Hebammen-Landesverband Rheinland-Pfalz. Anlass ist die Examensfeier der Hebammenschüler ...