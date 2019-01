Der TV Güls lud in die Vereinskneipe ein, um mit Mitgliedern und Sponsoren einige gemütliche Stunden zu verbringen. Langjährige Treue zum Verein wurde mit Auszeichnungen geehrt.

Es ist gute Tradition beim TV Güls geworden, das neue Jahr im Turnerheim mit einem Empfang zu begrüßen. So wurde auch am Samstag vom Vorstand wieder in die Vereinskneipe geladen, ...