Toller Workshop mit den Bewohnern des Herz-Jesu-Hauses Kühr und den Mitgliedern des Projektchors des Dekanats Untermosel. Die Veranstaltung begeisterte alle Teilnehmer und soll wiederholt werden.

Am Wochenende, 19. und 20. Januar, trafen sich im Herz-Jesu-Haus Kühr in Niederfell 120 motivierte Sänger. Unter der Leitung von Hans-Jörg Fiehl, der nun bereits zum 13. Mal an die ...