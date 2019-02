Im Rahmen der Weihnachtsfeier des FC Bayern München Fanclub Königsstuhl Rhens 96 kamen 526 Euro bei der Tombola zusammen. Die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Rhens freute sich über die Spende.

Am 15. Dezember 2018 fand die diesjährige Weihnachtsfeier des FC Bayern München Fanclub Königsstuhl Rhens statt. Am frühen Nachmittag trafen sich die Vereinsmitglieder am Lindenbaum in Rhens, von wo aus ...