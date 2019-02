In einer geselligen Runde übernahm das Tollitätenpaar den Schlüssel der Ortsgemeinde.

Am vergangenen Sonntag erstürmten Prinz Hendrik I. und Prinzessin Claudia II. „die Party-Eulen der Spritsäulen“ samt Gefolge die Grundschule und den Kindergarten in Spay. In einer geselligen Runde übernahm das ...