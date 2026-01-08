Winterwetter: Was Sie jetzt rund ums Haus erledigen sollten

Klirrende Kälte, Schneefall und Co.: Warum nun ein Blick nach oben sinnvoll sein kann - und auf die Kellerfenster.

Berlin/München (dpa/tmn) – Wintereinbruch: Das heißt auch, rund ums Haus gibt es einiges zu tun – und zwar zusätzlich zum Schneeräumen und Streuen von Eingangsbereichen und Gehwegen. Der Verband Privater Bauherren (VPB) rät Hausbesitzern: Entfernen Sie Schneeverwehungen an Hausecken und an Terrassen- und Balkontüren.

Der Grund: Taut der Schnee dort später, kann das Tauwasser durch die Türen ins Haus laufen oder das Mauerwerk durchfeuchten. Damit letzteres nicht passiert, sollte man dem VPB zufolge Schnee nicht von Wegen direkt an die Hauswände schippen. Häufeln Sie ihn beim Räumen stattdessen besser vorsichtig auf Pflanzen und unter Bäume.

Eiszapfen können gefährlich werden

Auch wenn sie hübsch aussehen mögen: Eiszapfen haben an Regenrinnen und Fallrohren nichts verloren. Fallen sie ab, können sie schließlich schnell zum gefährlichen Geschoss werden. Schlagen Sie die Zapfen deshalb am besten direkt ab.

Wachsen die Eiszapfen dafür zu hoch, etwa an der Kaminabdeckung, gilt es die Bereiche darunter abzusperren.

Leitungen entleeren

Auch Ihre Wasserleitungen sollten Sie bei anhaltenden Minusgraden nicht vergessen. Denn frostbedingte Leitungswasserschäden verursachen laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) im Winter Schäden von jährlich rund 140 Millionen Euro.

Damit sie keinen Schaden nehmen, sollten ungenutzte Leitungen im Garten oder in der Garage also besser rechtzeitig entleert werden. Offen stehende Kellerfenster sollten Sie außerdem spätestens jetzt schließen, um zu verhindern, dass hier Leitungen und Wasserzähler einfrieren.

Und auch selten genutzte Räume sollten laut GDV durchgängig beheizt werden. Bauwasseranschlüsse und ungeschützte Armaturen schützt man dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zufolge nun am besten mit Isoliermaterial oder Textilien vor dem Zufrieren.

Wenn der Schnee vom Dach muss

Es schneit und schneit: Dann sollte man wissen, wie viel Schneelast das Dach des Hauses eigentlich aushält. Angaben zur zulässigen Schneebelastung finden Hauseigentümer in der Statik ihres Hauses, erklärt Professor Norbert Gebbeken, Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau.

«Ganz wichtig ist: Nicht die Schneehöhe, sondern der Wassergehalt des Schnees ist entscheidend für das Gewicht, das das Hausdach stemmen muss», so der Experte. Schon zehn Zentimeter sehr nasser Schnee bedeuten ihm zufolge «fast 80 Kilogramm Belastung pro Quadratmeter – fast schon die übliche Schneelast von Dächern in München».

Lieber räumen lassen als selber auf's Dach steigen

Selbst räumen sollte man sein Dach aber nicht. Das sei für Laien lebensgefährlich, sagt Gebbeken. Wenden Sie sich stattdessen etwa an Dachdeckerinnen und Dachdecker vor Ort. Die können dann auch eventuelle Schäden erkennen. Etwa solche:

«Wenn das Dach sichtbar verformt ist, Fenster oder Türen klemmen oder der Putz Risse bekommt, dann ist das ein Alarmsignal», so Gebbeken. «Dann sollte man Fachleute zur Einschätzung der Lage kontaktieren.» Entsprechende Statiker sind demnach etwa bei den Ingenieurekammern der einzelnen Bundesländer gelistet.

Schon ans Tauwetter denken

Der VPB empfiehlt auch kleinere Schneeverwehungen auf dem Dach im Auge zu behalten. Denn läuft das Tauwasser wegen der Verwehung an der Einfassung des Kaminfußes oder den Anschlüssen der Dachflächenfenster nicht ordentlich ab, kann das später in die Dachdeckung sickern. Feuchteschäden mit gelblichen Verfärbungen an der Decken- oder Wandverkleidung sind ein Zeichen hierfür.