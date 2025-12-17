Winterlicher Milchreis wie aus dem Märchen

Milchreis wie eine Umarmung: Mit Äpfeln, Nüssen und Tonkabohne wird das Dessert von Food-Bloggerin Doreen Hassek zum Soulfood – perfekt für kalte Tage und als süßer Genuss auch am nächsten Tag.

Berlin (dpa/tmn) – Wer kennt das Märchen vom süßen Brei? Ungefähr so verhält es sich mit diesem Milchreis. Wenn er nicht am selben Tag alle wird, dann einfach am nächsten Tag aufwärmen, noch mal etwas Milch dazu gießen und der Brei vermehrt und vermehrt sich.

Der Milchreis eignet sich also gut als süßes Mittagessen und am nächsten Tag als Dessert. Ich finde, Milchreis ist auch so ein richtiges Soulfood. Er gibt einem sofort dieses schöne Wohlfühl-Kindheitsgefühl – wie eine Umarmung oder eine warme Kuscheldecke.

Und was gibt es Schöneres, als nach einem langen Spaziergang im – hoffentlich – verschneiten Wald eine Portion Milchreis zu essen, der so richtig nach Winter schmeckt. Mit Äpfeln und Nüssen und wer das Ganze noch mit Tonkabohne abschmecken möchte, mit einem Hauch von Marzipan.

Zutaten für min. 4 Personen

Für den Milchreis:

500 ml Mich

125 Rundkornreis (Milchreis)

20 g Zucker

1 Vanilleschote

etwas Butter

Tonkabohne

Für das Topping:

2 Äpfel

1 EL Butter

1 EL Zucker

etwas Zimt

gemischte Nüsse nach Wahl

Zubereitung

Die Vanilleschote quer aufschneiden und das Mark mit der Messerspitze raus kratzen. Einen mittelgroßen Topf mit Butter von innen einstreichen. Die Milch, die Vanilleschote und das Vanillemark in den Topf geben und auf niedrigster Stufe sehr langsam erwärmen bis die Milch kocht. Den Reis dazugeben und ebenfalls auf kleiner Temperatur 5 min aufkochen lassen. Dabei immer wieder umrühren. Nun den Herd auf unter 1 drehen (bei Induktionsherden ist das die Warmhaltefunktion) und den Reis bei geschlossenem Deckel 50-60 min stehen lassen. Danach umrühren und mit dem Abrieb der Tonkabohne abschmecken. Bei Bedarf etwas Milch nachgießen. Die Vanilleschote wieder entfernen und entsorgen. In der Zwischenzeit, während der Milchreis «zieht», die Äpfel klein schneiden und in einer Pfanne auf mittlerer Temperatur zusammen mit der Butter, dem Zucker und dem Zimt ein paar Minuten karamellisieren lassen. Zur Seite stellen. Den fertigen Milchreis in Schüsseln anrichten und die karamellisierten Apfelstücke darüber geben, mit den Nüssen bestreuen und fertig ist der winterliche Milchreis.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/