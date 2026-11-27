Jede Jahreszeit hat für Autofahrer so ihre Tücken - der Winter hat es besonders in sich. Von vermeintlich trockenem Asphalt über Reifglätte bis zu Blitzeis und Schnee. Wie Sie trotzdem sicher fahren.

München (dpa/tmn) – «Brrr» – nun ist der Winter da – mit Kälte, Schnee, Matsch, Reifglätte oder gar tückischem Blitzeis. Für Autofahrer heißt es, noch vorsichtiger zu fahren und noch mehr Zeit einzuplanen. Schon allein, um morgens das Auto ordnungsgemäß freizukratzen, denn ein Guckloch reicht nicht. Auch unterwegs behält man besser einen kühlen Kopf und lässt es auf winterlich glatten Straßen ruhig angehen, rät der ADAC.

Wichtig jetzt: nur noch auf Winter- oder zugelassenen Ganzjahresreifen (mit «Alpine-Symbol») zu fahren. Ansonsten riskiert man auf winterlichen Straßen nicht nur Geldbußen und Punkte sowie Ärger mit der Versicherung, sondern vor allem die eigene Sicherheit und die anderer. Wichtigste Regeln: Noch mehr Abstand halten und Fuß vom Gas – um gar nicht erst ins Schlingern zu kommen.

Gerade bei schwankenden Temperaturen um den Gefrierpunkt kann sich die Fahrbahnoberfläche ständig verändern. Von Zeit zu Zeit sollte man eine kurze Bremsprobe machen – aber nur auf freier Strecke, wenn keine Gefahr für einen selbst oder andere besteht. Dadurch bekommt man laut ADAC ein Gefühl für die Situation auf der Straße und den entsprechenden Bremsweg. Aber Achtung: Der könne bis zu fünfmal so lang sein wie auf trockenem Asphalt.

Versuchen, das Auto wieder unter Kontrolle zu bringen

Trotz aller Vorsicht kann es passieren, dass das Auto auf vielleicht unvermutet rutschiger Straße schlingert. Dann sollte man versuchen, den Wagen wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ist man auf gerader Strecke unterwegs: «auskuppeln, bremsen und schnell, aber gefühlvoll in die gewünschte Fahrtrichtung lenken», rät der Autoclub. ESP hilft beim Stabilisieren des Autos.

Reagiert das Auto aber nicht mehr, helfe nur eine Vollbremsung. Und da die meisten Autos heute ABS haben, blockieren die Räder nicht und das Fahrzeug bleibt lenkbar.

Schlingert das Auto in der Kurve: nicht hektisch reagieren, warnt der ADAC, sondern «fest und nachhaltig» auf die Bremse treten. Dabei so locker wie möglich am Steuer bleiben und sanft korrigieren, und nur so viel wie nötig. Meist reichen auch nur wenige km/h weniger, um das Auto wieder unter Kontrolle zu bringen.

Sicherer anfahren

Sind die Straßen glatt, haften die Reifen besser, wenn man niedertourig im höheren Gang fährt, die Motordrehzahl also niedriger ist. Wer ein Auto mit Schaltgetriebe hat, kann laut ADAC bei extremer Glätte versuchen, im zweiten Gang anzufahren.

Automatikwagen sollte man bei winterlichen Bedingungen nicht in der Sporteinstellung fahren. Denn damit werden unter anderem die Gänge höher ausgefahren – auf Glätte nicht sinnvoll.

Ob Schaltung oder Automatik: Wer auf glattem Untergrund anfährt, sollte nur sanft Gas geben. Und nicht vergessen: Bei modernen Autos sorgt zwar in der Regel die Elektronik für eine gewisse Traktionskontrolle. Aber die Grenzen der Physik kann auch die nicht überwinden.

Bei Warnungen vor Blitzeis gar nicht mehr Auto fahren

Bei Blitzeis oder wenn davor gewarnt wird, lässt man das Auto lieber ganz stehen. Denn dann ist die Straße etwa nach einem Eisregen mit einer harten, zusammenhängenden Eisschicht überzogen und die Reifen haften gar nicht mehr auf der Straße. Das Tückische: Die Eisschicht ist laut ADAC kaum zu erkennen und tritt plötzlich auf.

Blitzeis gibt es oft bei Temperaturen zwischen plus 1 und minus 3 Grad. Warnzeichen können sein:

plötzlich fehlender Sprühnebel vorausfahrender Autos

anfrierende Scheibenwischer

ungewöhnlich leichtgängige Lenkung

Außentemperaturanzeige knapp um den Gefrierpunkt

Manchmal weisen Straßenschilder auf die Gefahr von Blitzeis hin. Am größten ist sie auf Brücken oder an schattigen Orten wie beispielsweise in Wäldern. Wer unterwegs von einem Eisregen überrascht wird, sollte am besten Pause machen und im Zweifel auf den Streudienst warten.