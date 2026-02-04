Deutlich mehr Sportfans als noch vor den Peking-Spielen haben sich an der Wahl der deutschen Fahnenträger für die Olympia-Eröffnung beteiligt. Noch sind die Sieger geheim.

Mailand (dpa) – Rund 135.000 Olympia-Fans haben bei der Online-Wahl des deutschen Fahnenträger-Duos für die Eröffnungsfeier der Winterspiele ihre Stimme abgegeben. Das sind deutlich mehr als vor Winter-Olympia in Peking vor vier Jahren, als sich 120.000 Menschen an dem Voting beteiligten. Den bisherigen Rekord für diese Publikumswahl hält nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbunds die Abstimmung vor den Sommerspielen in Paris 2024, als sogar eine halbe Million Sportfans teilnahmen.

Das Ergebnis der Wahl verkündet der DOSB am Donnerstag in Mailand, einen Tag vor der Eröffnung der Spiele in Nord-Italien. Bei den Frauen waren Bob-Pilotin Laura Nolte, Snowboarderin Ramona Hofmeister und Skispringerin Katharina Schmid nominiert. Als Kandidaten bei den Männern gingen Eishockey-Topstar Leon Draisaitl, der Nordische Kombinierer Johannes Rydzek und Rodler Tobias Wendl ins Rennen.

Auch Olympia-Teilnehmer durften abstimmen

Neben den Fans durften auch die Athletinnen und Athleten des deutschen Teams ihre Favoriten wählen. Die Ergebnisse beider Abstimmungen fließen jeweils zur Hälfte in die Entscheidung ein. «Wer es auch immer sein wird, es wird ein würdiges Duo sein», sagte Chef de Mission Olaf Tabor am Tag vor der Bekanntgabe des Resultats.

Bei der Vorauswahl legte der DOSB nach eigenen Angaben Wert auf die Erfolge sowie die Vorbildfunktion der Sportlerinnen und Sportler. Außerdem sollten die Athletinnen und Athleten verschiedene Sportarten und Disziplinen vertreten.