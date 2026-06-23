Erstmals Runde eins auf Mallorca überstanden, dann das Aus: Struff verliert bei mehr als 30 Grad gegen den Portugiesen Borges.

Santa Ponça (dpa) – Tennis-Profi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Rasenturnier auf Mallorca in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 36-Jährige verlor bei seiner Wimbledon-Generalprobe gegen den Weltranglisten-53. Nuno Borges aus Portugal mit 4:6, 5:7.

In Santa Ponça gehörte Struff dank einer Wildcard zum ersten Mal seit 2022 wieder zum Teilnehmerfeld. Zuvor hatte er die erste Runde dort noch nie überstanden. Gegen Borges tat er sich bei Temperaturen jenseits der 30 Grad schwer und verpasste nach 1:21 Stunden den Einzug ins Viertelfinale.