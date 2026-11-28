Sie huschen meist fix vorbei. Doch nun soll ein Fuchs Medienberichten zufolge in Sachsen ein Mädchen, das ein Brötchen aß, gebissen haben. Stellt sich also die Frage: Wie begegnet man den Tieren?

Berlin (dpa/tmn) Man muss nicht weit ins Grüne gehen, um ihnen über den Weg zu laufen. Füchse trifft man häufig auch in der eigenen Nachbarschaft. Die Tiere, so die Deutsche Wildtierstiftung, haben mittlerweile viele Städte erobert. Doch wie kann man sich verhalten, wenn man im Wald, im Park oder sogar im eigenen Hinterhof einem Fuchs begegnet?

Am besten vorsichtig – und vor allem: mit ein wenig Abstand. «Füchse sind nicht gefährlich, aber sie sind Wildtiere – auch wenn sie häufig in menschlichen Siedlungen, sogar in Großstädten, wohnen», erklärt Silvia Teich vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

Füchse nicht füttern

Direkt zum Fuchs hingehen sollte man also besser nicht. Denn wenn sich Füchse bedroht oder in die Enge gedrängt fühlen, kann es passieren, dass sie zuschnappen, um sich zu verteidigen, so Nabu-Sprecherin Teich. Und man sollten die Tiere keinesfalls füttern – sonst verlieren sie ihre Scheu vor Menschen. Verboten ist es außerdem

Füchse sind in der Stadt meist an menschliches Essen gewöhnt – auch weil sie aus dem Müll fressen. «Sie haben gelernt, dass unser Essen gut schmeckt und wollen das haben, wenn sie es sehen», so Teich.

Abstand – und bei Biss zum Arzt

Die erste Regel bei Wildtieren: immer Abstand halten! Egal, wie harmlos und putzig das Tier erscheinen mag. Das gilt in der Stadt genauso wie im Wald. «Wenn man das beherzigt, kann nichts passieren.»

Und wenn der Fuchs selbst näher kommt? Allzu neugierige vor allem junge Füchse sollte man durch heftiges Auftreten, einen scharfen Wasserstrahl oder Schlagen mit einer Rute auf den Boden verscheuchen, um Dominanz zu zeigen, so der Nabu Berlin.

Für den Fall, dass ein Fuchs beißt, rät Silvia Teich: Mit der Bisswunde unbedingt zum Arzt gehen. Wie alles Bissverletzungen durch Wildtiere sollte sie ärztlich abgeklärt werden.

Vor Tollwut muss man sich dann aber nicht unbedingt fürchten. Der letzte Fall von Tollwut in Deutschland trat laut Bundeslandwirtschaftsministerium im Februar 2006 auf – bei einem Fuchs im Kreis Mainz-Bingen (Rheinland-Pfalz).