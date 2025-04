Berlin (dpa) – Im Triathlon werden ab 2026 wieder wie einst gewohnt in einem Wettkampf auf Hawaii die Ironman-Weltmeister ermittelt. Die örtliche Trennung in ein Männer- und ein Frauen-Rennen gibt es in diesem Jahr zum letzten Mal, wie der Weltverband mitteilte.

Die Männer starten in diesem Jahr noch einmal in Nizza, die Frauen mit der deutschen Titelverteidigerin Laura Philipp werden ihre Weltmeisterin dann bereits auf Hawaii ermitteln. Die 2026 ursprünglich geplante Rotation wird es nicht mehr geben.

An dem Modus der vergangenen Jahre hatte es immer wieder Kritik gegeben. Bis 2019 fanden beide Wettbewerbe gemeinsam auf Hawaii statt, beim bislang letzten Mal gab es einen doppelten deutschen Triumph durch Anne Haug und Jan Frodeno.

Lange mega happy über Entscheidung

Der deutsche Ex-Weltmeister Patrick Lange äußerte sich erfreut über die Entscheidung. «Ich bin mega happy, diese Nachrichten zu lesen», sagte Lange in einem Video bei Instagram. Der Verband habe ein Auge darauf, was die Athleten wirklich wollten. «Sie haben jetzt die beste Lösung gefunden», sagte der 38-Jährige, der für den 10. Oktober 2026 noch einmal eine Rückkehr nach Kailua-Kona anstrebt. «Ich kann es nicht erwarten, auf die magische Insel zurückzukehren», sagte Lange.